Roma-Smalling, dichiarazioni da rinnovo: le ultime

Chris Smalling apre al rinnovo con la Roma, le sue dichiarazioni di giovedì lasciano pensare a qualcosa di positivo e imminente.

L’inglese è in scadenza a giugno e potrebbe firmare con altri club, ma la società sta lavorando con l’entourage per convincere il centrale a restare ancora. «Vorrei stare qui più anni» le parole di Smalling, a breve potrebbe esserci un nuovo incontro per il rinnovo a cifre più basse ma con un prolungamento biennale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.