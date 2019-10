Roma, Smalling: «Fonseca vuole un trofeo. Europa League importante»

Smalling, difensore centrale della Roma in prestito dal Manchester United, ha spiegato perché ha scelto il club capitolino

Nella lunga intervista rilasciata a theathletic.com, Chris Smalling ha svelato i motivi del suo arrivo alla Roma e le ambizioni della compagine giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni.

«Allo United avrei potuto prendere i miei stipendi, ero appena diventato padre di un bambino, ero a Manchester con la mia famiglia. Venire a Roma è stata una sfida che mi è piaciuta, un grande club con grandi aspettative. Il manager non vuole soltanto tornare tra i primi quattro posti, vuole vincere un trofeo. Di recente la Roma ha avuto delle ottime serate in Champions League, ma l’Europa League qui è importante in questa stagione»