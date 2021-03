Roma, Smalling non si allena con i compagni: out contro il Napoli

Brutte notizie dall’allenamento della Roma a Trigoria: Chris Smalling non si è allenato con il gruppo ed è quindi indisponibile contro il Napoli

Arrivano brutte notizie dall’allenamento odierno della Roma a Trigoria. Secondo quanto riporta Sky Sport, Chris Smalling non si è allenato con il resto dei compagni ed è quindi in forte dubbio per il match contro il Napoli di domenica sera.

L’inglese ha continuato a svolgere lavoro individuale dopo il problema muscolare dei giorni scorsi. In difesa ancora spazio a Bryan Cristante, con Mancini e Ibanez ai lati.