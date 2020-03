Roma, Smalling sempre protagonista. E si riaprono le porte della Nazionale

Roma, Smalling protagonista assoluta dei giallorossi. E per lui potrebbero riaprirsi le porta della Nazionale, parola di Southgate

Chris Smalling è uno dei protagonisti indiscussi di questa Roma. Arrivato in punta di piedi, ha impiegato pochissimo tempo per amalgamarsi negli schemi di Fonseca e diventare inamovibile nello scacchiera del portoghese.

A furia di buone prestazioni non è escluso che possano per lui riaprirsi le porte della Nazionale in vista dell’Europeo. Il CT Southgate non lo esclude: «Sta facendo bene in Italia, gioca in un grande club, stiamo osservando tutti perché dobbiamo essere certi di prendere la decisione giusta», le dichiarazioni alla BBC.