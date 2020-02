Roma, Smalling: «Vincere sarebbe la giusta ricompensa per i tifosi»

Roma, a tutto Smalling: «Ho preso l’opportunità di venire qui al volo. Vincere qualcosa sarebbe la ricompensa giusta per i tifosi»

Il centrale della Roma, Chris Smalling, ha rilasciato importanti dichiarazioni al sito ufficiale della società giallorossa. Ecco il pensiero dell’inglese sui diversi temi:

«Sono una persona a cui non piace vivere con dei rimpianti: quando si è presentata questa opportunità, sapevo che se non l’avessi presa al volo, probabilmente mi sarei ritrovato alla fine della mia carriera: e se ci fossi andato? Mentalità vincente? È stato il primo argomento di quando ho parlato con l’allenatore e il direttore sportivo prima di firmare. Volevano giocatori che avessero già vinto in carriera per portare mentalità vincente, perché è troppo tempo che questo club non vince un trofeo. Arrivare qui e vincere qualcosa sarebbe la giusta ricompensa per i tifosi per tutto l’affetto che ricevo».