Roma, Soulé la nuova Joya, con le sue reti sta trascinando i giallorossi in Europa

Roma, Matias Soulé si sta consacrando come le nuova Joya della Roma: sulle orme del suo idolo Dybala sta trascinando i giallorossi a suon di gol

Matias Soulé sta vivendo il suo momento di crescita definitiva alla Roma, sulle orme del suo idolo Paulo Dybala. Il giovane argentino, che da tempo riceve consigli dal “professore”, sta dimostrando di aver imparato in fretta: a 22 anni ha già deciso diverse partite, segnando gol pesanti in trasferta contro squadre come Inter, Lazio, Parma ed Empoli. In totale, come riportato da la Gazzetta dello Sport, ha portato alla Roma ben 13 punti, alimentando il sogno Champions e affermandosi come un giocatore sempre più decisivo e maturo.

Curiosamente, tutte le sue cinque reti in campionato sono arrivate lontano dall’Olimpico, rendendolo uno degli attaccanti più efficaci in trasferta dopo Leao. I complimenti non sono mancati: da Aldair, che lo ha elogiato per carattere e qualità, a Ranieri, che ha sottolineato come Soulé sia diventato più lucido, pratico e letale nelle sue giocate. Ora il giovane giallorosso sa che non può rallentare, perché il finale di stagione è l’occasione perfetta per consacrarsi definitivamente.