Di Francesco sprona la Roma: «Ora continuità, sfruttiamo Dzeko»

Eusebio Di Francesco carica la sua Roma alla vigilia del confronto con la Spal: ecco le sue parole in conferenza stampa

Dopo aver superato il momento no, la Roma ora cerca continuità. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Spal, il tecnico Eusebio Di Francesco ha fatto il punto della situazione in casa giallorossa: «Kluivert e Nzonzi non si sono ancora allenati ma stanno bene, Schick ha qualche problemino ma credo sia ok. Kolarov e De Rossi spero rientrino in gruppo dopo la Spal per esserci con il CSKA: domani non saranno convocati».

«I meriti dei miglioramenti sono suoi, ha potenzialità enormi ma gli manca un po’ di continuità: va sfruttato in questo momento», le parole del tecnico giallorosso su Edin Dzeko. Poi Di Francesco si è soffermato sulla sfida con la Spal: «Sarà una partita complicata, la Spal ha fatto buone prestazioni seppur con scarsi risultati: ha ottimi calciatori, abbiamo superato il momento no ma serve continuità. La strada è quella giusta, ma dovremo continuare con impegno».