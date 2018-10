Roma-Spal, streaming e probabili formazioni: dove vederla

Roma-Spal in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere l’anticipo della 9^ giornata di Serie A

Terminata la seconda pausa stagionale che ha fatto spazio alla Nations League riprendono i vari campionati europei. Tra questi anche la Serie per la nona giornata che si aprirà con l’anticipo di sabato alle 15 Roma-Spal. La gara è in programma sabato 20 ottobre 2018 alle ore 15:00 presso lo stadio Olimpico della Capitale. Una sfida non troppo agevole per i giallorossi, reduci da una striscia vincente di tre successi consecutivi (quattro considerando quello in Champions con il Viktoria Plzen). La Spal,dopo un avvio sprint, ha subito quattro sconfitte nelle ultime gare, ma ha dimostrato di poter essere un brutto cliente per qualsiasi squadra.

Roma-Spal andrà in onda in esclusiva su Sky con un ampio post e pre partita sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 1 HD, rispettivamente ai canali 202 e 251 del decoder, mentre sul canale Roma Tv (213 del Box set) andrà in onda la telecronaca della gara. Il match, inoltre, sarà disponibile sull’app Sky Go per gli abbonati alla televisione satellitare. Sky Go è disponibile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. La partita sarà visibile anche per gli abbonati a NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine l’anticipo sarà trasmesso anche dal programma radiofonico Tutto il calcio minuto per minuto in onda su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Roma-Spal

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 20 ottobre 2018

Fischio d’inizio: ore 15:00

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – Sky Sport 1 HD – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro:

Roma-Spal: le probabili formazioni

QUI ROMA – La squadra di Eusebio Di Francesco ha ritrovato la forma ed il successo ed adesso vuole continuare su questa strada per poter tornare nelle posizioni più alte della classifica. Il club capitolino, difatti, adesso occupa il 6° posto a quota 14 punti a ben 10 lunghezze dalla capolista Juventus. Contro la Spal, il mister giallorosso dovrà anche tenere conto del prossimo impegno di Champions League, dove martedì il club capitolino sfiderà in casa il CSKA Mosca, capolista del girone G.

Nonostante i due impegni ravvicinati, considerati gli infortuni di De Rossi, Kolarov, Perotti e Pastore, in campo contro la Spal dovrebbero scendere i titolari. Nel 4-2-3-1 di Di Francesco tra i pali ci sarà l’estremo difensore svedese Olsen alle spalle della retroguardia composta da Florenzi, Fazio, Manolas e Santon, quest’ultimo in sostituzione del terzino serbo che potrebbe non recuperare per la gara. A centrocampo al posto di De Rossi e Pastore andranno Cristante al fianco di Nzonzi e Pellegrini sulla trequarti insieme ad Under ed El Shaarawy. Unica punta il centravanti bosniaco Edin Dzeko che sembra essersi sbloccato definitivamente nelle ultime settimane.

QUI SPAL – Leonardo Semplici vuole assolutamente correggere il tiro dopo le ultime sconfitte e per farlo all’Olimpico dovrà preparare la partita al meglio. La squadra emiliana, difatti, dopo un buon inizio si ritrova al 14° posto con 9 punti, a quattro lunghezze distante dalla zona rossa della classifica. Il tecnico della formazione non rinuncia al suo 3-5-2 con Gomis in porta e Cionek, Vicari e Djourou in difesa, lo svizzero sostituirà lo squalificato Felipe. A centrocampo non ci sarà ancora Kurtic, fermo ai box per infortunio ed in campo agiranno Missiroli, Schiattarella e Valoti centrali con Fares e Lazzari sulle corsie laterali. Confermata in avanti la coppia offensiva Petagna-Antenucci con Paloschi che potrebbe entrare a partita in corso.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Santon; Nzonzi, Cristante; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

PROBABILE FORMAZIONE SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Djourou; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici.