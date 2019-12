Roma, prosegue il progetto per lo stadio: tutto pronto nel 2023?

Roma, il progetto dello stadio iniziato da Pallotta passerà nelle mani della nuova proprietà: la prima pietra nel 2020

Si lavora senza sosta in casa Roma per quanto riguarda la cessione della società. Se infatti alla fine tutto andrà in proto e il club passerà nelle mani di Friedkin al contempo anche il progetto stadio sarà di competenza del nuovo proprietario. Pallotta avrebbe almeno voluto posare la prima pietra ma appare inverosimile visto che il tempo stimato per l’inizio dei lavori è almeno la fine del 2020.

Il progetto infatti partirebbe proprio dal prossimo anno con una stima di tre anni per i lavori e quindi il nuovo impianto pronto per il 2023.