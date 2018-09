El Shaarawy indica la via d’uscita: «Dobbiamo confrontarci da uomini»

Momento no per la Roma, Stephan El Shaarawy ha parlato della situazione in casa giallorossa ai microfoni di Dazn: ecco le sue parole

Eusebio Di Francesco è sulla graticola, la Roma cerca la svolta dopo il periodo disastroso. Intervistato da DAZN, Stephan El Shaarawy ha fatto il punto della situazione in casa giallorossa: «Le parole servono a poco, bisogna lavorare sul campo e analizzare la partite tra di noi: dobbiamo confrontarci da uomini più che da calciatori e dobbiamo uscire da questa situazione. E’ un momento difficile, ma dobbiamo prenderci le nostre responsabilità dal primo all’ultimo. E’ cambiato qualcosa, ma dopo ciò che abbiamo fatto lo scorso anno pensavamo di iniziare in maniera diversa».

Prosegue il Faraone, tra i più positivi in questa prima fase di campionato. «C’è il tempo per rimediare e per cambiare direzione: ci sono state delle cessioni importanti, ma la società ha decisod i investire su altri calciatori, altrettanto importanti. Abbiamo l’obbligo morale di cambiare la direzione delle cose e di uscire da questa situazione. Eravamo in un momento simile a gennaio-febbraio, poi ci siamo ripresi alla grande e siamo arrivati in semifinale di Champions League».