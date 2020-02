Roma, subito la ripresa a Trigoria: il lavoro svolto dai giallorossi

Roma, subito la ripresa a Trigoria in vista della partita di domenica col Cagliari. Ecco il lavoro svolto in giornata dai giallorossi

Non c’è tempo da perdere. La Roma è immediatamente tornata sui campi d’allenamento di Trigoria per riprendere la preparazione. Domenica è già tempo della difficilissima sfida sul campo del Cagliari.

Come di consueto dopo le partite, squadra divisa in due gruppi. Chi ha giocato ieri si è limitato a del lavoro in palestra, per chi invece è sceso in campo attivazione muscolare iniziale, torello e poi prove tecnico tattiche.