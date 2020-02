Roma, sulla fascia destra torna Santon. Peres indisponibile: il motivo

Roma, Santon torna a ricoprire il ruolo di terzino destro. Scelta obbligata per Fonseca: Bruno Peres non è in lista Uefa

Ancora novità per quanto riguarda le corsie della Roma. Nel ruolo di terzino destro, in Europa League contro il Gent, tornerà Davide Santon. Scelta praticamente obbligata per Paulo Fonseca, alla luce dell’assenza forzata di Bruno Peres.

Il brasiliano, tornato questo gennaio dai vari prestiti in giro per il Brasile, non è stato inserito nella lista Uefa dei capitolini e di conseguenza non è agibile per la gara di giovedì sera.