Roma, Abraham si scalda: ecco quando potrebbe esordire

Tammy Abraham pronto a prendere in mano l’attacco della Roma. Ecco quando potrebbe debuttare con i giallorossi

La delusione per la cessione di un idolo come Edin Dzeko è presto stata smaltita dall’ambiente di casa Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, tanta è l’eccitazione intorno al nome di Tammy Abraham, bomber da 40 milioni più bonus arrivato dal Chelsea e pronto a caricarsi il reparto offensivo sulle spalle.

Ma quando lo potremo vedere in campo? Da escludere la sua presenza in Conference League contro il Trabzonspor giovedì, visto che ora il 24enne è volato in Inghilterra per richiedere il permesso di lavoro. Prossibile panchina invece in campionato contro la Fiorentina, ma solo se ci sarà il via libera all’inserimento dell’inglese nella “bolla di squadra”. Con le 120 ore di quarantena da scontare, infatti, anche contro la viola potrebbe non scoccare la sua ora. In caso di risposta negativa, tutto rimandato al 29 agosto, quando i giallorossi saranno di scena a Salerno.