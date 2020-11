La Roma perde anche Jordan Veretout dopo l’infortunio di Gianluca Mancini: il centrocampista è stato costretto a lasciare il match contro il Napoli

Pessime notizie per la Roma in occasione del match contro il Napoli, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Nuovo infortunio per Jordan Veretout.

Dopo Gianluca Mancini, anche il centrocampista francese è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco del San Paolo a causa di un problema muscolare alla coscia destra.