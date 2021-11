Roma, Tiago Pinto: «Siamo motivati. Shevchenko al Genoa...»

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato prima del match contro il Genoa: le sue dichiarazioni

GENOA ROMA – «Approfittiamo della sosta per recuperare energie e recuperare qualcuno infortunato, abbiamo tanti giocatori fuori e negli ultimi due giorni abbiamo avuto brutte notizie. Il feeling è buono ma anche la motivazione lo è, vogliamo fare bene in queste nove partite. Anche noi abbiamo delle assenze, sarà un match difficile come lo sono tutte le partite qua. Loro sono carichi per impressionare l’allenatore, ma anche noi vogliamo lottare e conquistare i tre punti».