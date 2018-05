Un Totti Formula Uno quello visto oggi a Monte Carlo: il dirigente della Roma si è proposto per la Ferrari

Francesco Totti è stato uno dei calciatori più forti del panorama italiano e ora si propone per la Formula Uno. Il dirigente della Roma è a Monte Carlo per la gara odierna di Formula Uno e si è palesato ai box della Ferrari. Si è detto grande appassionato di motori e grande tifoso del Cavallino, nonché di Sebastian Vettel, in corsa per vincere il Mondiale. Non ha parlato di calcio, ma si è concentrato sulle monoposto e su una passione particolare, finora ignota al grande pubblico.

«Sono un appassionato di motori e da sempre mi considero un po’ spericolato al volante. Se Arrivabene mi sente e mi dà un’opportunità di provare una macchina. Tifo per Vettel sia oggi sia per il resto della stagione. Spero che la Ferrari possa vincere il Mondiale e trionfi non solo oggi. A Monte Carlo è diverso rispetto a altre parti, è una gara particolare. Quando metti questa maglia rossa è diversa da tutte le altre, però Vettel ha fatto vedere cosa può fare con questa macchina. Io con una Formula 1? Non so se saprei partire, ma mi farebbe piacere» ha detto Totti a Sky.