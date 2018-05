Daniele De Rossi, capitano e simbolo della Roma, ha raccontato l’annata giallorossa per poi proiettarsi verso quella che verrà

La stagione della Roma è stata caratterizzata da un importante altalena emotivo, De Rossi non ne fa affatto mistero ai microfoni di Roma Tv: «La scelta della società di puntare su Di Francesco aveva fatto storcere il naso a qualcuno. Non era facile prendere in mano la squadra dopo il record di punti in campionato. Si è rivelata, poi, una scelta vincente. Totti? Il primo anno senza di lui è stato complicato, non vederlo più in campo è stato uno shock sia per noi che per i tifosi».

Poi il focus del discorso si sposta su alcune individualità centrali del progetto Roma: «Alisson? Inizialmente mi chiedevo come si facesse a spendere 10-12 milioni per un portiere se in rosa avevamo già Szczesny. Poi ho capito che Alisson è un fenomeno e ci tiene alla Roma. Pallotta? Intravedo in lui la voglia di creare qualcosa di importante. E’ diventato il numero 1 nel suo lavoro e spero che continui a rinforzare la squadra perchè tutti meritano un trofeo». Che magari potrebbe essere lo Scudetto: «Vogliamo dare fastidio alla Juve fino alla fine, magari strappandogli lo Scudetto dal petto».