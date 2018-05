La Roma assicura: Alisson parte solo per una cifra record

Il portiere giallorosso, Alisson, sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Se dovesse partire stabilirebbe una cifra record nei trasferimenti dei portieri

Con il campionato giunto al termine e il terzo posto conquistato dalla sua Roma, Alisson ha raggiunto i suoi compagni di nazionale nel ritiro del Brasile. Manca meno di un mese alla rassegna russa e il pensiero è rivolto unicamente alla conquista della sesta coppa Rimet. Il portiere verdeoro ha quindi allontanato le voci di mercato, rispondendo che solo dopo la fine del Mondiale penserà al suo futuro. Che sarà ancora a tinte giallorosse. Sia lui che la Roma non hanno alcuna intenzione di separarsi come ha confermato prima Palotta: «Alisson? Impossibile che parta» e poi Monchi:«Se Alisson va via in porta gioco io».

L’unica ipotesi per far sì che Alisson lasci la Roma è che un’offerta indecente arrivi a Trigoria. Superiore ai 60 milioni. Una cifra che, se mai dovesse arrivare e ottenesse il placet della Roma, stabilirebbe un nuovo record nel mercato dei portieri. Il portiere più pagato rimane Buffon che nel 2001 passò dal Parma alla Juve per 53 milioni di euro. Secondo posto per Ederson, trasferitosi dal Benfica al Manchester City per 40 milioni. Gradino più basso del podio occupato da Neuer, 35 milioni spesi dal Bayern Monaco per prelevarlo dallo Schalke 04. Non c’è alcun motivo quindi di immaginare Alisson lontano da Roma, città dove si trova benissimo. Monchi e Baldissoni sono invece alla ricerca di un secondo portiere visto che Skorupski saluterà in cerca di maggiore minutaggio, tra le ipotesi Mirante del Bologna.