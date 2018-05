Bryan Cristante è davvero vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma

Cristante, nelle ultime settimane, è finito nel mirino della Juventus così come delle capitoline Lazio e Roma. Le prestazioni di Bryan hanno indotto le tre società a seguirlo con attenzione, ma è stato il direttore sportivo giallorosso Monchi a muoversi con decisione per regalare il poliedrico centrocampista a mister Eusebio Di Francesco. D’altronde le caratteristiche del prodotto del settore giovanile del Milan si sposano al meglio con i dettami tecnico tattici del tecnico, vista la sua arrembante fisicità e la sua capacità di inserirsi senza palla per battere a rete.

L’Atalanta, inizialmente chiedeva 35 milioni di euro per il cartellino del suo tesserato, ma come si evince su Il Corriere dello Sport, l’accordo sarebbe stato trovato sulla base di 26 milioni più bonus alla Dea ed un ingaggio da 2 milioni a Cristante. La parte cash però potrebbe essere ridotta grazie all’inserimento nella trattativa di uno tra Gerson, Gregoire Defrel e Marco Tumminello. I tre, per motivi differenti, non sembrano rientrare nelle scelte di Eusebio Di Francesco e potrebbero quindi rappresentare preziose pedine di scambio per la Roma, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Cristante, il tuo futuro è già qui.