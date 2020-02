Roma, tra dubbi e certezze, Fonseca si avvicina al Lecce

Roma, Fonseca prepara la sfida col Lecce tra dubbi e certezze di formazione. Il tecnico ha ancora 24 ore per decidere gli 11

Domani alle 18 all’Olimpico la Roma affronterà il Lecce per quella che deve essere, senza mezzi termini, la gara del riscatto in campionato. Serve per forza tornare ad agguantare il massimo bottino dopo le tre sconfitte consecutive rimediate.

Fonseca presenterà la gara nel primo pomeriggio e intanto pensa alle mosse. Sembrano sicuri del posto Mancini e Santon, entrambi fuori dalla partita di Europa League. Così come Veretout e Cristante dovrebbero essere i designati a centrocampo anche per carenza di uomini. In avanti Kluivert favorito su Perotti.