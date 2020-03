Roma, tra sorprese e certezze: Fonseca si gode la rinascita

Roma, Fonseca strappa tre punti preziosi a Cagliari tra sorprese e certezze. Il tecnico esulta per la rinascita della sua squadra

Più di qualche tifoso aveva inizialmente scosso la testa vedendo la formazione iniziale della Roma a Cagliari. Poche le certezze al fischio d’inizio, derivate sopratutto dall’impiego di Kalinic e Villar. 96 minuti più tardi, Fonseca non ha potuto che incassare i complimenti per la audaci scelte.

Tra sorprese e piacevoli conferme, come quella Mkhitaryan che ormai sembra fondamentale per i giallorossi, il tecnico si gode la rinascita della sua squadra dopo due mesi di buio totali. Ora l’imperativo è uno solo: non fermarsi.