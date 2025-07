Roma a valanga nella prima uscita stagionale contro il Trastevere, ma Gasp aspetta i rinforzi

Roma, prima uscita a Trigoria per i giallorossi di Gasperini, che intanto però aspetta i rinforzi sul calciomercato

Il primo test dell’estate giallorossa si chiude in goleada. La Roma di Gian Piero Gasperini, al debutto assoluto in panchina, travolge il Trastevere con un netto 14-0 e inaugura così la nuova stagione con un segnale chiaro: c’è voglia di correre fin da subito.

A Trigoria va in scena un’amichevole senza storia, utile più che altro a testare gamba, schemi e nuovi volti. E proprio un volto nuovo firma il primo gol dell’anno: dopo appena 4 minuti, è Tommaso Baldanzi a sbloccare il risultato con una conclusione chirurgica. Serve poi attendere la mezz’ora per rivedere la rete gonfiarsi, ma da lì in poi è un diluvio: sale in cattedra Paulo Dybala, applaudito da tifosi e compagni, che firma una doppietta tra il 30’ e il 32’. Quindi, spazio a Rensch: l’esterno olandese colpisce due volte nel giro di cinque minuti, chiudendo il primo tempo sul 5-0.

Nella ripresa girandola di cambi e altro show: Baldanzi raddoppia al 49’, poi segnano in rapida successione Cristante, Angelino, Hermoso e il giovane Mannini. Al 69’ si iscrive al tabellino anche Kumbulla, tornato a disposizione dopo il lungo stop, prima del gran finale. Negli ultimi dieci minuti c’è spazio per l’uno-due di Mannini, che firma una bella tripletta personale, e per il sigillo definitivo di Cherubini.

Un test probante solo in apparenza, ma che regala buoni spunti: una squadra già in palla, un attacco ispirato, e diversi giocatori giovani (Pisilli, Mannini, Romano) subito coinvolti. Gasperini osserva e prende nota, in attesa di test più impegnativi. Intanto dopo la partita Gasperini ha parlato del mercato: «Siamo un po’ preoccupati per il ritardo sul mercato ma sono sicuro che la società farà il possibile».

IL TABELLINO

MARCATORI: 4’, 49′ Baldanzi, 30′, 32′ Dybala, 34′, 39′ Rensch, 52′ Cristante, 53′ Angelino, 56′ Hermoso, 59′ Romano, 69′ Kumbulla, 82′, 87′ Mannini, 88′ Cherubini.

ROMA (3-4-2-1): Svilar (57′ Zeleny); Celik, Mancini (57′ Kumbulla), Ndicka (46′ Hermoso); Rensch (Sangaré), Cristante (57′ Romano), Koné (57′ Cherubini), Angelino (57′ Reale); Baldanzi (57′ Mannini), Soulé (El Shaarawy); Dybala (46′ Pisilli). All.: Gasperini.

TRASTEVERE: Della Rocca; Lupi, Perella, Odisio, Ferri; Ferraro, Massimo, Crescenzo, Ferrante; Valenti, Lorusso. A disp.: Avenia, Giovarruscio, Ciafriglia N., Drisaldi, Martino Coriano, Pietrocarlo, Cianfriglia G., Pacetti, Di Maria, Cassone, Eliseo. All.: Bernardini.