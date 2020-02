Roma, tre sconfitte di fila in campionato. Ecco da quanto non accadeva

Roma, con la caduta contro l’Atalanta è arrivato la terza sconfitta consecutiva. Non accadeva ai giallorossi dal maggio del 2014

Dopo le cadute contro Sassuolo e Bologna, pesanti dal punto di vista del risultato, è arrivata anche quella contro l’Atalanta. Di fatto un ciclo negativo non indifferente per la Roma di Paulo Fonseca.

Per ritrovare l’ultima volta in cui i giallorossi incapparono in tre defezioni consecutive bisogna tornare a sei anni fa. Era il maggio del 2014 e l’allora squadra di Rudi Garcia, una volta perso matematicamente lo scudetto in favore della Juve, si rilassò concedendo i successi alle ultimi avversari di quel campionato.