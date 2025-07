Roma, la previsione di Trevisani: «Con Gasperini ci vorrà tempo, specie all'inizio, ma se dovesse raggiungere quell'obiettivo...»

Le parole di Riccardo Trevisani su quale potrebbe essere il nuovo corso della Roma di Gasperini, in particolare all’avvio della prossima stagione

Riccardo Trevisani, giornalista e volto noto del panorama televisivo sportivo, ha detto la sua sul possibile impatto di Gian Piero Gasperini alla guida della Roma. Intervenuto nel corso di Cronache by night, format prodotto da Cronache di Spogliatoio sul proprio canale YouTube, Trevisani ha analizzato senza giri di parole la sfida che attende il tecnico di Grugliasco nella Capitale, tra aspettative dell’ambiente, tempistiche d’adattamento e possibili paragoni ingombranti con figure come quella di Claudio Ranieri. Secondo il giornalista, la vera scommessa non sarà solo sul piano tattico, ma soprattutto sul rapporto con una piazza che può rivelarsi instabile e rumorosa, soprattutto nei momenti difficili.

Trevisani invita quindi la tifoseria e la società giallorossa alla pazienza, sottolineando come Gasperini abbia bisogno di tempo per costruire la propria idea di gioco e incidere in profondità. Se supportato, secondo il giornalista, il tecnico potrebbe riportare la Roma in Champions League in tempi relativamente brevi, con un ritorno economico e sportivo che andrebbe a coincidere con il centenario del club e la fine dei vincoli legati al settlement agreement con la UEFA.

SULL’AVVIO DI STAGIONE – «La squadra non sarà pronta a recepire tutto quello che Gasperini dice. Ci vorrà del tempo. Per me è completamente irrilevante se nelle prime otto giornate fa otto, dodici, sedici o ventiquattro punti».

SUI RISCHI DI UNA PARTENZA NEGATIVA – «Secondo me se lui parte in retromarcia è un problema, la gente comincerà a dire “Vabbè Ranieri scendi te che ci capisci”».

SULL’AMBIENTE ROMANO – «Se Gasperini dovesse andare male farebbe molto rumore. E io credo che l’ambiente romano, che molti dicono non esiste perché vivono all’interno del GRA, ma chi è uscito dal GRA sa bene che l’ambiente romano esiste, debba essere fortissimo quest’anno a reggere botta per Gasperini».

SUGLI OBIETTIVI A MEDIO TERMINE – «Se gli danno tempo di lavorare, io sono sicuro al 100% che la Roma torna in Champions League, o in 12 o in 24 mesi».

SUGLI SCENARI FUTURI – «Se torna velocemente in Champions League quest’anno, l’anno prossimo la Roma fa 100 anni e i Friedkin finiscono il settlement agreement e quindi i discorsi con la UEFA. E secondo me con i soldi della Champions potrebbero fare un mercato con i “controcosi”».