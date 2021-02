Roma, torna il trio Pedro-Dzeko-Mkhitaryan: insieme dopo due mesi

Paulo Fonseca fa sul serio in Europa League e vuole andare avanti nella competizione: per farlo si affida a Pedro, Dzeko e Mkhitaryan

La Roma scende in campo contro il Braga in Europa League cercando di ipotecare il passaggio del turno già in Portogallo. Paulo Fonseca si affida alla “vecchia guardia” ribaltando le scelte rispetto al campionato in attacco.

Sarà titolare Edin Dzeko mentre a suo supporto ci saranno Pedro e Mkhitaryan: i tre non giocavano insieme dallo scorso 23 dicembre contro il Cagliari.