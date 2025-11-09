 Roma Udinese, Nani: «Giocare all'Olimpico è sempre molto bello. Ci aspetta una partita difficilissima. Cosa dobbiamo fare»
Roma Udinese, Nani: «Giocare all'Olimpico è sempre molto bello. Ci aspetta una partita difficilissima. Cosa dobbiamo fare»

2 minuti ago

Roma Udinese, il ds dei bianconeri Nani ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la sfida contro i giallorossi delle 18.

L’Udinese in casa della Roma con l’obiettivo di ritornare a casa con una bellissima prestazione e magari anche qualche punto. Prima del match il ds Nani ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

ROMA – «Tutte le partite servono per crescere. Oggi ci attende una partita difficile e giocare all’Olimpico è sempre molto difficile. Noi dobbiamo fare quello che abbiamo preparato, speriamo che basti».

ZANIOLO – «Le sue qualità le conosciamo tutti. Abbiamo speso del tempo, ci abbiamo parlato e si sta comportando in maniera esemplare».

