Serie A
Roma Udinese, Nani: «Giocare all’Olimpico è sempre molto bello. Ci aspetta una partita difficilissima. Cosa dobbiamo fare»
Roma Udinese, il ds dei bianconeri Nani ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando la sfida contro i giallorossi delle 18.
L’Udinese in casa della Roma con l’obiettivo di ritornare a casa con una bellissima prestazione e magari anche qualche punto. Prima del match il ds Nani ha parlato ai microfoni di Sky Sport.
ROMA – «Tutte le partite servono per crescere. Oggi ci attende una partita difficile e giocare all’Olimpico è sempre molto difficile. Noi dobbiamo fare quello che abbiamo preparato, speriamo che basti».
ZANIOLO – «Le sue qualità le conosciamo tutti. Abbiamo speso del tempo, ci abbiamo parlato e si sta comportando in maniera esemplare».
