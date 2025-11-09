Roma News
Roma Udinese, Gasperini non pensa alla vetta della classifica: «Bisogna battere l’Udinese. La sconfitta del Napoli conferma una cosa»
Roma Udinese, Gasperini nel pre-partita del match dell’Olimpico ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le parole del tecnico giallorosso.
A pochi minuti dalla sfida della Roma contro l’Udinese Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole.
UDINESE – «Sicuramente i risultati ti aiutano a superare la stanchezza. Ma oggi mi aspetto una gara molto difficile».
CLASSIFICA – «Noi abbiamo l’obbligo di fare il nostro percorso senza pensare ad altro. La sconfitta del Napoli conferma che il campionato è davvero molto complicato».
