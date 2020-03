Roma, ultimatum per Pastore: la pausa forzata per tornare in forma

Roma, ultimatum per Pastore. Pochi i mesi rimasti a disposizione dell’argentino per convincere: intanto cerca la forma fisica

C’è stato un periodo della stagione, a cavallo tra ottobre e novembre, in cui Javier Pastore sembrava avesse messo alle spalle i tanti problemi fisici che avevano tormentato la sua esperienza alla Roma. Niente di più sbagliato. Appena poche settimane dopo il problema all’anca che lo sta ancora tenendo ai box.

Sono finite le attenuanti, per l’argentino. Ha ormai gli ultimi mesi a disposizione per convincere la dirigenza a puntare ancora su di lui (circostanza difficile a prescindere). Può guardare il lato positivo di questo periodo di isolamento, ovvero sfruttare questo tempo forzatamente ai box per presentarsi alla ripresa degli allenamenti in discreta condizione.