Roma, Gasperini e la situazione in vista del Derby contro la Lazio. Il punto - Calcio News 24

Gasperini e le intenzioni della Roma in vista del Derby. Le ultime novità

Manca davvero poco al grande appuntamento: Lazio‑Roma, il derby della Capitale, è ormai alle porte e si sente già il fermento. Domenica alle 12:30 all’Olimpico le due squadre si sfideranno per il primato d’onore e per far valere orgoglio e supremazia cittadina. Stamattina la Roma si è preparata con una seduta di allenamento Lazio‑Roma molto intensa: prima lavoro atletico, poi esercizi con il pallone per curare movimenti e schemi.

Presenti a bordocampo, oltre a mister Gian Piero Gasperini, anche il senior advisor Claudio Ranieri, con parole di incoraggiamento e confronto tecnico‑tattico rivolto anche a Lorenzo Pellegrini e al direttore sportivo Frederic Massara: elementi che contano nello spogliatoio giallorosso.

Le notizie che arrivano però non sono tutte positive per la Roma. Wesley continua a non allenarsi con il gruppo a causa di problemi intestinali, mentre Mario Hermoso dopo l’affaticamento al polpaccio di ieri ha svolto lavoro individuale oggi. In questo scenario, è lecito domandarsi chi scenderà davvero in campo nel match più atteso da quando Gasperini siede sulla panchina capitolina.

Unica certezza per il tecnico è il portiere: Svilar partirà tra i pali. In difesa ci sarà Celik, a completare la linea arretrata. A centrocampo possibile spazio per Rensch sulla fascia destra, mentre El Aynaoui agirà insieme a Soulé dietro l’unica punta, che secondo le indicazioni è Ferguson.

La Roma dal canto suo è chiamata a tornare a un attacco con riferimento fisso: l’esperimento dell’attacco “leggero” contro il Torino non ha dato i frutti sperati, e così Gasperini potrebbe tornare a soluzioni più tradizionali. Dovbyk, al momento, non è in cima alle gerarchie offensive: è ormai chiaro che non sarà lui la prima scelta come punta centrale per Lazio‑Roma.

In casa Lazio c’è grande aspettativa: Sarri e i suoi giocatori studiano attentamente la Roma, pur fiduciosi. Il derby può essere una partita decisiva, un’occasione per rilanciare il morale e rimarcare la superiorità dentro e fuori dal campo.

La partita Lazio‑Roma, dunque, non è solo una questione di tredici punti o di classifica: è una questione di identità, prestigio, e cuore. Sarà un confronto che peserà sulla stagione, che darà forza ai vincenti e metterà alla prova chi non saprà gestire la pressione.