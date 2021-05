Roma, ultimo controllo per Zaniolo poi in campo con la Primavera

Nicolò Zaniolo effettuerà oggi l’ultimo controllo al ginocchio e se tutto andrà come previsto tornerà in campo con la Primavera

La Roma spera: oggi sarà effettuato l’ultimo controllo al ginocchio di Nicolò Zaniolo per accertare che il recupero stia procedendo come previsto.

Secondo il Corriere della Sera, se dovesse arrivare, come sembra, l’ok del professore, Zaniolo tornerà in campo. Ma non con la prima squadra. Il classe ’99 potrebbe scendere in campo con la Primavera, il 26 maggio, per sfidare il Cagliari. Nicolò, fuori quota e quindi non utilizzabile durante i playoff, potrebbe prendere parte a un paio di partite con la Primavera giallorossa nel finale di stagione, cominciando dal Cagliari al Tre Fontane