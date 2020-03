Roma, un salto indietro di 27 anni: a Brescia iniziava la leggenda Totti

Roma, il 28 marzo di 27 anni fa debuttava in Serie A Francesco Totti. A Brescia sostituisce Rizzitelli e ha inizio la leggenda

28 marzo 1993. Brescia-Roma, stadio Rigamonti. Una normale partita primaverile di Serie A, se non fosse che quella data segna l’inizio della leggenda chiamata Francesco Totti. Quel pomeriggio ci fu l’esordio del classe ’76 in Serie A, che rimpiazzo a pochi minuti dallo scadere Ruggiero Rizzitelli.

Non aveva neanche 17 anni e indossava, curiosamente, la maglia numero 16. La Roma vinse quella partita per 2-0 grazie alle reti di Caniggia e Mihajlovic. Non ce ne vogliano, ma quel match è passato alla storia per ben altro.