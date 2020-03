Roma, una pausa che non dispiace. Arrivano i rinforzi

Roma, una pausa forzata che non dispiace del tutto. Fonseca recupera forze fresche: arrivano i rinforzi per il portoghese

Non è per forza un male questa pausa forzata di una settimana che la Roma affronterà. Vero, il ritmo partita ripreso a gonfie vele nelle ultime settimane sarà bruscamente interrotto, ma allo stesso tempo Fonseca avrà a disposizione forze fresche.

Si lavorerà al massimo per far sì che Diawara e Pellegrini recuperino per la trasferta di Siviglia. All’attualità delle cose il guineano appare più vicino al rientro. Allo stesso tempo accelera Zappacosta, che conta i giorni per il ritorno in campo.