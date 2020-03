Roma, Under al bivio: ultimi mesi per giocarsi la conferma

Roma, Cengiz Under al bivio. Il turco ha gli ultimi mesi stagionali per conquistare definitivamente la fiducia di Paulo Fonseca

Cengiz Under al bivio. Il giocatore della Roma avrà gli ultimi mesi stagionali (se e quando il campionato e le coppe riprenderanno regolarmente) per acquisire la totale fiducia della società e di Fonseca anche per il prossimo futuro.

Nelle ultime uscite, specialmente quella di Cagliari, il turco aveva dato notevoli segnali di ripresa sopratutto fisica. Se così non dovesse continuare, tuttavia, ecco pronta una possibile plusvalenza. La Gazzetta dello Sport sottolinea che per il club vale 30 milioni di euro.