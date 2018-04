Roma, Valverde ti rispetta: «Il Barcellona non sarà presuntuoso». Busquets in forse

L’allenatore del Barcellona non si fida della Roma: per questo chiederà massimo impegno ai suoi

Forte del 4-1 al Camp Nou, ma indisponibile a sottovalutare le difficoltà di Roma-Barcellona. Questo il pensiero in sintesi di Valverde, l’allenatore blaugrana che in conferenza stampa ha mostrato grande rispetto per la Roma in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League: «Non dobbiamo pensare di aver già vinto, domani è un’altra storia. Dobbiamo giocare come se partissimo dallo 0-0». Un concetto ribadito anche ai microfoni di Premium Sport: «Conosciamo la loro forza, siamo coscienti che domani faranno di tutto per rimontare e sappiamo a quali difficoltà dovremo far fronte, ma saremo concentrati per raggiungere il nostro obiettivo».

C’è inoltre da considerare una possibile assenza molto pesante in casa blaugrana, quella di Sergio Busquets. Su di lui Valverde ha detto: «La situazione è tutta da valutare. Considero utilizzabili tutti i giocatori che ho portato a Roma, e lui fa parte di questi, ma domani si vedrà. Tutti gli altri stanno bene e sono in buone condizioni, nonostante il gran numero di partite sulle gambe».