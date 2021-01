Roma, Veretout: «Derby con la Lazio? Alla fine vale tre punti»

Ai microfoni di Sky Sport, le parole di Jordan Veretout per presentare il derby della Capitale tra Lazio e Roma

Ai microfoni di Sky Sport, le parole del centrocampista giallorosso Jordan Veretout a pochi minuti da Lazio-Roma.

«Abbiamo lavorato molto bene in settimana per affrontare la Lazio, sappiamo che è una partita particolare ma alla fine vale sempre tre punti. Dobbiamo fare il nostro gioco e vincere. Abbiamo parlato dei cali di concentrazione, dobbiamo migliorare senza abbassarci quando stiamo vincendo. Con il nostro gioco possiamo mettere in difficoltà molte squadre».