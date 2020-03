Roma, Veretout l’instancabile: a lavoro a casa per tornare in forma

Roma, Veretout lavora in maniera intensa per ritornare ad avere lo smalto di inizio stagione: per Fonseca è irrinunciabile

Jordan Veretout alla ricerca della forma perfetta. Non è il nuovo titolo di una saga con Harrison Ford come attore ma la realtà dei fatti per il giocatore della Roma. Il francese è, come i compagni, impegnato negli allenamenti casalinghi in attesa che l’emergenza finisca.

È stato per questi mesi di stagione la pedina fondamentale nello scacchiera di Fonseca e, dopo un piccolo acciacco fisico, sta lavorando al massimo per riacquisire la forma ideale per farsi trovare pronto alla ripresa del campionato.