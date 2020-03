Roma, Veretout: «Seguiti quotidianamente. Fieri di quello che fa la società»

Roma, a tutto Veretout: «Ripresa? La decisione più saggia è restare in casa, ci alleniamo. Fieri del lavoro della società»

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, è intervenuto via social all’emittente televisiva Canal Plus. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso:

«Penso che, per la salute, la cosa più importante per tutti sia di restare in casa ed evitare le uscite. Per quanto riguarda la ripresa degli allentamenti, io penso che la decisione più saggia sia di restare a casa. Ovviamente tutti noi abbiamo voglia di riprendere l’attività il prima possibile, ma penso che bisogna fare attenzione e non giocare con la salute delle persone. La società comunica con noi per sapere cose riguardo alla nostra salute, noi cerchiamo di mantenere la forma e di fare allenamenti a casa ma questo non rimpiazza il campo. La beneficienza? La Roma in Italia è una grande società. È un bellissimo gesto nei confronti della popolazione e i tifosi hanno seguito l’esempio. La Roma ha un grande cuore, possiamo essere fieri di questo club».