Roma, vigilia d’Europa. Fonseca presenta la gara, con lui Kluivert

Roma, è già vigilia europea. Domani sera l’impegno contro il Gent. Fonseca in conferenza stampa alle 18.45 con Kluivert

Giornata di vigilia in casa Roma. Domani i giallorossi saranno chiamati a un ostico impegno contro il Gent e, per cui, oggi si muoveranno in direzione Belgio. Una volta arrivati, Paulo Fonseca presenterà la partita.

In programma, per il tecnico portoghese, una conferenza stampa alle ore 18.45. Alla Ghelamco Arena lo affiancherà Justin Kluivert. Quest’ultimo ancora non sicuro di poter prendere parte alla gara dal primo minuto.