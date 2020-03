Roma, Villar racconta la quarantena: «Per fortuna ho la terrazza» – VIDEO

Roma, Villar racconta la sua quarantena tramite Instagram: «Per fortuna ho la terrazza in casa in cui posso allenarmi»

Gonzalo Villar sta trascorrendo la sua quarantena a Roma. Il giocatore spagnolo, arrivato a gennaio dalla Spagna, ha raccontato tramite Instagram come si sta intrattenendo durante queste giornate di isolamento forzato.

«Vi racconto un po’ come sto vivendo questa quarantena. Stiamo passando giorni difficili chiusi in casa. Per fortuna ho questa terrazza abbastanza grande dove ho la cyclette per allenarmi e dove passo gran parte del giorno».