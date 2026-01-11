Roma, nonostante l’emergenza arriva la vittoria contro il Sassuolo: adesso Gasperini aspetta questo

Roma, tre punti in piena emergenza contro il Sassuolo: e adesso Gasperini aspetta la risposta che conta

Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Mimmo Ferretti esalta la vittoria della Roma contro il Sassuolo, definendola un’impresa proprio perché ottenuta in condizioni di emergenza totale. Alla terza partita con il mercato aperto e ancora zero acquisti, la squadra di Gasperini è riuscita a portare a casa i tre punti nonostante l’assenza di un centravanti di ruolo: con Dovbyk già fuori uso, si è aggiunto l’infortunio immediato di Ferguson a gara in corso.



Per Ferretti, la situazione per Gasperini è critica (“diluvia sul bagnato”) e l’acquisto di una punta non è più una scelta, ma un obbligo imprescindibile per la società. Nonostante queste difficoltà oggettive, i risultati della squadra sono definiti “impensabili”: 13 vittorie in 20 gare rappresentano un ruolino di marcia straordinario che meriterebbe un supporto dal mercato, sia per i tifosi che per il tecnico.



La partita è stata complicata anche dalle assenze a centrocampo, in particolare quella dello squalificato Cristante, definito un “insostituibile” per l’economia del gioco di Gasp. Il tecnico ha provato a sorprendere schierando Soulé trequartista per marcare Matic, ma il primo tempo ha visto una Roma disordinata, poco incisiva e con l’area avversaria spesso vuota, tanto che il Sassuolo è apparso più pericoloso.



La svolta è arrivata nella ripresa. Grazie anche all’ingresso di Wesley, la squadra ha avuto una reazione morale e atletica prepotente, andando oltre i propri limiti e legittimando il successo con due gol. In vista del doppio confronto ravvicinato contro il Torino (Coppa Italia e campionato), conclude Ferretti, Gasp spera di avere a disposizione almeno un nuovo centravanti, dato che al momento il reparto è azzerato dagli infortuni.

