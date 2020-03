Roma, Zaniolo corre e scalpita. E Mancini lo attende a braccia aperte

Roma, Zaniolo prosegue al meglio il suo recupero dall’infortunio. Fonseca e Mancini lo attendono: per entrambi è fondamentale

Se non fosse che il campionato è fermo per un’emergenza sanitaria che passerà alla storia, il sorriso di Nicolò Zaniolo sarebbe davvero ampio. Il giocatore della Roma può vedere il bicchiere mezzo pieno da tutto quello che sta accadendo, poiché adesso ha il tempo per recuperare senza alcuna fretta.

Il suo carattere dirompente lo porta, ovviamente, a scalpitare per tornare. Allo stesso tempo però la sua intelligenza, e quella delle persone vicine, gli fa capire come non si può scherzare sui tempi dopo un intervento al ginocchio. Per questo lavora con attenzione per evitare qualsiasi tipo di ricaduta. Al suo ritorno, Fonseca lo abbraccerà calorosamente. E non solo: anche Mancini lo aspetta. L’Europeo, adesso, è più che a portata di mano.