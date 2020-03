Roma, Zaniolo: «Infortunio bella mazzata, ma ora è tutto in discesa»

Roma, Zaniolo parla del suo infortunio: «È stato una bella mazzata all’inizio, ma dopo il primo mese è tutto in discesa»

Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, è intervenuto in diretta Instagram sui canali ufficiali giallorossi. Ecco il pensiero del numero 22 capitolino:

«Infortunio? All’inizio è una bella mazzata. Dopo il primo mese è tutto in discesa. All’inizio sei in difficoltà, dopo aver tolto i punti sei in discesa, vedi sempre miglioramenti giorno dopo giorno. Questo ti spinge a fare sempre un po’ di più. Adesso sto bene e continuo ad allenarmi. I tifosi? Li devo ringraziare, sono stati tantissimi. Mi si è riempito il cuore per i loro messaggi, che non sono mai mancati da quel giorno. Ho ricevuto belle parole da tutti, li ringrazio».