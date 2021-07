Roma, Zaniolo: «Mourinho? Siamo tutti gasati, è un grande allenatore»

Nicolò Zaniolo ha parlato dell’arrivo sulla panchina della Roma di José Mourinho

Nicolò Zaniolo, talento della Roma pronta a tornare in campo dopo il secondo infortunio al ginocchio, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell’arrivo sulla panchina giallorossa di José Mourinho.

LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA

«Dico solo che siamo tutti gasati, perché non vediamo l’ora di dimostrare a Mourinho quanto valiamo. È un grande allenatore e ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui, perciò non vedo l’ora di cominciare».