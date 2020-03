Roma, Zaniolo si racconta: «Playstation e carbonara, ecco la mia vita»

Roma, Zaniolo racconta la sua vita: «Mi manca il campo, ora gioco alla Playstation e parlo coi compagni sul nostro gruppo Whatsapp»

A tutto Nicolò Zaniolo. Il giovane attaccante della Roma si è raccontato in una diretta Instagram attraverso i canali giallorossi. Il classe ’99 ha parlato della sua quotidianità e di come sta trascorrendo questo periodo di reclusione forzata. Ecco le sue dichiarazioni:

«La mia vita non è cambiata più di tanto: prima andavo al campo e poi stavo a casa tutto il giorno. Mi manca il campo, ma dobbiamo essere uniti. Ho finito tutti i film di Netflix, ora gioco un po’ alla Playstation a FIFA o Call of Duty. Non vedo l’ora finisca questo periodo per poterci abbracciare tutti. Coi compagni ci sentiamo spesso sul gruppo Whatsapp, Juan Jesus e Spinazzola sono i più attivi, le battute non mancano. Il mio piatto preferito? La carbonara».