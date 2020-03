Roma, Zappacosta freme: il messaggio del terzino via social – FOTO

Roma, Zappacosta freme e vede il ritorno in campo: ecco l’emblematico messaggio social postato dal terzino giallorosso

Davide Zappacosta conta i giorni che mancano al suo rientro in campo. Il terzino della Roma, arrivato in estate in prestito dal Chelsea, si è fermato a metà ottobre per la rottura del legamento crociato che l’ha costretto all’operazione.

Adesso il tempo di recupero è quasi terminato, e lo stesso giocatore scalpita. Emblematico il suo messaggio su Instagram in cui, con degli emoticon, ha fatto ben intuire come ormai il ritorno possa sembrare vicino.