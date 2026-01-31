Romagnoli Lazio, c’è la decisione definitiva sul futuro del difensore: decisivo l’intervento di Sarri! Addio o permanenza in biancoceleste?

Il futuro di Alessio Romagnoli sarà ancora a tinte biancocelesti. Il tanto chiacchierato trasferimento del difensore centrale classe 1995 all’Al-Sadd è ormai da considerarsi definitivamente tramontato. Secondo le conferme arrivate dagli esperti di mercato Gianluca Di Marzio e Matteo Moretto, la trattativa che avrebbe dovuto portare il giocatore in Medio Oriente si è arenata in maniera irreversibile proprio sul rettilineo finale.

Con la finestra di mercato in Qatar che chiuderà i battenti oggi, sabato 31 gennaio alle ore 19:00, i margini temporali per un rilancio sono inesistenti. A risultare decisiva per la permanenza dell’ex capitano del Milan è stata la presa di posizione di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, non volendo privarsi di una pedina cruciale per gli equilibri tattici della sua retroguardia nel mezzo della stagione, ha posto un veto insuperabile alla cessione. La Lazio, dunque, blinda il suo numero 13: Romagnoli continuerà a guidare la difesa dei Capitolini nella corsa agli obiettivi stagionali, chiudendo la porta alle sirene estere.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno