Ron Jans elogia Farioli: «Mi ha molto impressionato in quel campionato. Penso sia un grande allenatore» - Calcio News 24

Ron Jans, allenatore dell’Utrech, ha voluto parlare così in conferenza stampa in vista del match contro il Porto

Ron Jans, allenatore dell’Utrecht, ha parlato alla stampa in vista della delicata sfida di Europa League contro il Porto, valida per la quarta giornata della fase a gironi. Un match cruciale per gli olandesi, ancora a caccia della prima vittoria europea, ma anche un’occasione per Jans di elogiare il collega e amico Italiano Farioli, tecnico del Porto.

Obiettivo gol e primi punti in Europa League

«Dobbiamo iniziare col segnare un gol, cosa che non siamo ancora riusciti a fare», ha dichiarato Jans, commentando il rendimento della sua squadra in Europa. «L’ultima partita con il Friburgo è stata molto deludente, perché abbiamo meritato la sconfitta, ma contro il Lione avremmo dovuto ottenere almeno un punto. Vogliamo essere competitivi domani e cercare i punti». L’Utrecht, dunque, punta a sbloccare il proprio tabellino di gol e punti, per dare una svolta a una campagna europea finora al di sotto delle aspettative.

L’elogio di Farioli: “Ha ridato vita all’Ajax”

Jans ha un ricordo positivo di Farioli avversario incontrato nella passata stagione quando allenava l’Ajax. «Spero di continuare con la mia imbattobiltà contro di lui. Ma il campionato sono due partite, non è una grande base per trarre una conclusione. Spero di batterlo, ma non ho niente contro di lui, è solo competizione, perché lo rispetto molto come persona e come allenatore. Quando è arrivato all’Ajax la squadra non stava bene e lui ha ridato vita al club c’era di nuovo spirito di squadra. Alla fine non è stato sufficiente per vincere il campionato, ma penso che lui abbia portato qualcosa all’Ajax e al campionato olandese». Jans ha sottolineato l’ottima impressione lasciata da Farioli nei Paesi Bassi: «Sono stato allenatore negli Stati Uniti e in Belgio e si sa che molte persone preferiscono gli allenatori dei propri paesi, ma penso che lui sia stato molto bravo qui, è sempre stato un gentiluomo, con un grande senso di sportività. Ma ciò che mi è piaciuto davvero è che i giocatori erano contenti dell’allenatore. Quindi questo dice molto di quanto un allenatore sia apprezzato».

