Ronaldo furioso (di nuovo): calcia la fascia di capitano – VIDEO

Non ha preso di certo bene l’eliminazione da Euro 2020 Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juve ha salutato la competizione agli ottavi di finale, con il gol di Thorgan Hazard a lanciare il Belgio ai quarti.

Al termine del match, come raccolto da queste immagini di Espn, CR7 ha gettato ancora una volta a terra la fascia da capitano (come successo contro la Serbia), calciandola prima di recarsi negli spogliatoi.

Ronaldo kicking his captain’s armband after Portugal’s defeat to Belgium 😤

(via @Salahuldien)pic.twitter.com/zvPZ4rZOLZ

— ESPN FC (@ESPNFC) June 28, 2021