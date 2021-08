Ronaldo Manchester United, visite terminate. Programmato l’esordio

Ronaldo Manchester United: visite mediche terminate. I dettagli dell’accordo per l’ex attaccante della Juve

Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, Cristiano Ronaldo ha terminato le visite mediche con il Manchester United. L’attaccante firmerà un contratto di due anni, con opzione per il terzo.

Il processo di visto dell’ex Juve è in corso, con Ronaldo che poi si aggregherà alla Nazionale portoghese per il match di mercoledì contro l’Irlanda. L’11 settembre contro il Newcastle, invece, dovrebbe arrivare il nuovo esordio in Premier League con i Red Devils.

