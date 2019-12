Rooney riparte dalla Championship: «Diversa dalla Premier, simile alla MLS»

Rooney, l’ex campione del Manchester United debutterà il 2 gennaio nella seconda divisione inglese con la maglia del Derby County

Debutterà ufficialmente il 2 gennaio con la maglia del Derby County nel derby contro il Barnsley. Wayne Rooney non ha ancora appesa gli scarpini al chiodo, anzi, l’ex campione dello United ha accolto questa nuova sfida in Championship. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport Uk.

«Ho un contratto di 18 mesi. Dopo potrei anche continuare, chissà, dipenderà dal mio fisico. Oggi mi sento bene. Sono stato fortunato a non aver avuto nella mia carriera gravi lesioni muscolari. Non ho perso una sessione di allenamento da due anni. Mi alleno da alcune settimane e sono pronto a giocare, sento che il mio corpo è pronto. Penso di poter aggiungere qualità ed esperienza al team. La Championship è una lega che ho sempre visto ed è un po’ diversa dalla Premier League: prima di tutto ci sono molte più partite, poi per quanto riguarda la qualità, probabilmente non sarà buona come la Premier, ma non è da disprezzare. Devi lottare per ottenere risultati e non ho alcun problema. Penso che sarà simile alla Mls americana, lo scoprirò a breve».